Португалия: розничные продажи в апреле резко выросли

Пятница, 28 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: розничные продажи в апреле резко выросли

Основной вклад внесла группа непродовольственных товаров.

Розничные продажи выросли на 28,3% в апреле, что на 1,7% больше, чем в предыдущем месяце.

Таковы данные индекса оборота розничной торговли, опубликованные Национальным статистическим институтом (INE).

Наибольший вклад в это увеличение внесли непродовольственные товары, показав рост в годовом исчислении на 47,1% (5,5% в марте), в то время как продовольственные товары выросли на 11,4% (-2,0% месяцем ранее).

Что касается занятости и заработной платы, изменения в годовом исчислении составили в апреле соответственно -0,5% и 4,0% (-5,2% и -2,6% в марте в том же порядке).

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