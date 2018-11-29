Португалия: Руй Витория под угрозой увольнения

Они требуют отставки португальского специалиста.

Вчера "Бенфика" проиграла мюнхенской "Баварии" со счетом 1:5, и вылетела в Лигу Европы. В чемпионате Португалии Орлы занимают 4-е место, отставая от "Порту" на 4 очка, пишет campeones.ua.

Руй Витория возглавляет "Бенфику" с 2015 года. С командой он дважды становился чемпионом Португалии, а также выигрывал Кубок страны, Кубок Лиги и Суперкубок Португалии.