Португалия: Руй Витория под угрозой увольнения

Четверг, 29 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: Руй Витория под угрозой увольнения

Наставник "Бенфики" Руй Витория подвергся критике со стороны болельщиков клуба.

Они требуют отставки португальского специалиста.

Вчера "Бенфика" проиграла мюнхенской "Баварии" со счетом 1:5, и вылетела в Лигу Европы. В чемпионате Португалии Орлы занимают 4-е место, отставая от "Порту" на 4 очка, пишет campeones.ua.

Руй Витория возглавляет "Бенфику" с 2015 года. С командой он дважды становился чемпионом Португалии, а также выигрывал Кубок страны, Кубок Лиги и Суперкубок Португалии.

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