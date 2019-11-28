Португалия: «Rum Agrícola Madeira 970 Reserva» подняли со дна моря

Первая партия из 245 бутылок «Rum Agrícola Madeira 970 Reserva», произведенная на ликеро-водочном заводе Engenhos do Norte, которые созревали под водой с марта, была поднята с морского дна и поступит в продажу на этой неделе.

«Операция прошла очень хорошо, и после дегустации у нас есть что-то невероятное, это очень вкусный ром, очень мягкий, его очень легко пить, потому что он созрел.

Это опыт, который нужно продолжать», - сказал репортер агентства Lusa менеджер завода Мигель Фариа.

Все еще находящиеся под водой 363 бутылки будут оставаться на глубине от восьми до десяти метров в течение 12 месяцев. Они подвергаются воздействию морской воды при температуре 17-24ºC.

305 бутылок «Rum Agrícola Madeira 970 Reserva», упакованных в пять металлических клеток, были помещены под воду в районе Кинта-ду-Лорд-Марина в Канисале 30 марта. Цель беспрецедентного эксперимента состояла в том, чтобы определить эволюцию органолептических (вкусовых) свойств рома при подводном созревании.

Ром, произведенный португальским ликеро-водочным заводом, который уже получил несколько международных наград, в основном предназначен для экспорта в Великобританию, Францию, Германию и Италию, пишет ТАСС.

Завод Engenhos do Norte, расположенный в небольшой тихой деревушке Порто-да-Крус, является одним из немногих ликероводочных заводов, работающих на Мадейре, и единственным в Португалии - с паровым оборудованием, создание которого восходит ко временам промышленной революции