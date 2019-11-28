Португалия: «Rum Agrícola Madeira 970 Reserva» подняли со дна моря
Первая партия из 245 бутылок «Rum Agrícola Madeira 970 Reserva» поднята со дна моря.
Первая партия из 245 бутылок «Rum Agrícola Madeira 970 Reserva», произведенная на ликеро-водочном заводе Engenhos do Norte, которые созревали под водой с марта, была поднята с морского дна и поступит в продажу на этой неделе.
«Операция прошла очень хорошо, и после дегустации у нас есть что-то невероятное, это очень вкусный ром, очень мягкий, его очень легко пить, потому что он созрел.
Это опыт, который нужно продолжать», - сказал репортер агентства Lusa менеджер завода Мигель Фариа.
Все еще находящиеся под водой 363 бутылки будут оставаться на глубине от восьми до десяти метров в течение 12 месяцев. Они подвергаются воздействию морской воды при температуре 17-24ºC.
305 бутылок «Rum Agrícola Madeira 970 Reserva», упакованных в пять металлических клеток, были помещены под воду в районе Кинта-ду-Лорд-Марина в Канисале 30 марта. Цель беспрецедентного эксперимента состояла в том, чтобы определить эволюцию органолептических (вкусовых) свойств рома при подводном созревании.
Ром, произведенный португальским ликеро-водочным заводом, который уже получил несколько международных наград, в основном предназначен для экспорта в Великобританию, Францию, Германию и Италию, пишет ТАСС.
Завод Engenhos do Norte, расположенный в небольшой тихой деревушке Порто-да-Крус, является одним из немногих ликероводочных заводов, работающих на Мадейре, и единственным в Португалии - с паровым оборудованием, создание которого восходит ко временам промышленной революции