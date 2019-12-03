Португалия: русский палеонтолог открыл редкого динозавра

Останки древней рептилии французский палеонтолог русского происхождения Георг Збышевский обнаружил еще 60 лет назад в Пениши, однако только сейчас португальские ученые открыли ее значимость. Оказалось, что это «самый полный стегозавр», которого когда-либо находили в Европе.



Открытие Збышевский сделал в 1959 году, однако не успел изучить останки рептилии. Долгое время они хранились в Национальной лаборатории геологии (Laboratório Nacional de Energia e Geologia). Георг Збышевский родился в Гатчине, иммигрировал с семьей во Францию, где закончил университет Сорбонна в Париже. На протяжении десятилетий вел научную деятельность в Лиссабоне.



Заново изучить останки взялся португальский палеонтолог факультета науки и технологий Нового университета Лиссабона Франсишку Кошта. Свою работу он опубликовал в научном журнале Plos One.



Стегозавр – это 9-метровый травоядный вид динозавров, который существовал на планете около 150 млн лет назад. Благодаря шипам на хвосте и костяным пластинам на спине является одним из самых узнаваемых динозавров. Вес динозавра составлял около 2 тонн.