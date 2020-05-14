Португалия: Ryanair и Emirates возобновят рейсы по Европе

Четверг, 14 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: Ryanair и Emirates возобновят рейсы по Европе

Перевозчики будут работать, соблюдая санитарные нормы.

Арабская авиакомпания Emirates и ирландская компания Ryanair планируют возобновить рейсы по Европе. Перевозчик Ryanair сообщил, что собирается восстановить 40% рейсов в начале июля.

«Ryanair будет выполнять ежедневно почти 1000 рейсов, восстановив 90% своей сети маршрутов. Для нас важно, чтобы наши клиенты и сотрудники смогли вернуться к нормальной жизни к началу июля», - говорится в заявлении авиакомпании.

Компания будет работать с рядом ограничений. Перед посадкой у экипажа и пассажиров будут замерять температуру, на борту будет соблюдаться масочный режим, а расстояние между пассажирами планируют увеличить.

Компания Emirates в минувшую среду объявила, что с 21 мая возобновит рейсы по некоторым европейским маршрутам. Перевозчик будет совершать полеты в Лондон, Париж, Мадрид и Милан.

«Экипаж будет использовать средства индивидуальной защиты, такие как маски, козырьки и одноразовые халаты», - говорится в сообщении авиакомпании.

Также, в качестве мер безопасности, пассажирам больше не будут предлагать журналы и брошюры, а из ручной клади на борт разрешат взять лишь самое необходимое – ноутбуки, кошельки и детские принадлежности.

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