Португалия: Ryanair открывает 18 маршрутов в Порту и Фару

21 декабря Ryanair объявила об открытии летом 2023 года 18 новых маршрутов в Порту и Фару и приветствовала вмешательство регулирующего органа, которое привело к снижению сборов, взимаемых ANA в этих аэропортах.

На виртуальной пресс-конференции исполнительные президенты группы Ryanair Майкл О'Лири и авиакомпании Эдди Уилсон, проникнутые духом времени, объявили о «рождественских подарках для Португалии» с открытием семи новых маршрутов. из Фару и 11 из Порту в следующем году.

По словам ответственных лиц, это решение было принято «прямо в ответ на вмешательство ANAC (Национального управления гражданской авиации), которое вынудило ANA снизить сборы аэропортов в Порту и Фару в следующем году».

Таким образом, в каждом из этих аэропортов появится еще по два самолета лоукост-перевозчика.

Из Фару Ryanair будет летать в Орхус (Дания), Белфаст (Северная Ирландия), Эксетер (Англия), Франкфурт-Хан (Германия), Рим-Фьюмичино (Италия) и Тулузу (Франция).

Из Порту открываются новые маршруты в Бристоль, Лидс (Англия), Кастельон (Испания), Маастрихт (Нидерланды), Ним, Страсбург (Франция), Шеннон (Ирландия), Стокгольм (Швеция), Трапани, Турин (Италия) и Вроцлав (Польша).