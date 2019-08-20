Португалия: Ryanair предупредил об изменениях в полетах из-за забастовки

Ирландская авиакомпания Ryanair предупреждает своих клиентов об изменениях в рейсах в период забастовки проводников, которая пройдет с 21 по 25 августа. Сообщение появилось на официальном сайте компании, при этом саму стачку руководители фирмы окрестили «ненужной».

«Мы сожалеем, что из-за ненужной забастовки наши рейсы могут измениться», - говорится в заявлении.

В авиакомпании уверяют, что продолжают вести переговоры с профсоюзом Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Все клиенты, на которых повлияет забастовка были заранее предупреждены о возможных проблемах по почте.

В свою очередь сами работники авиакомпании уверяют, что Ryanair не соблюдает португальское законодательство, например, касающееся праздничных и рождественских выплат. Также бортпроводники уверяют, что руководство компании принуждало их заполнить специальный опрос и признаться будут ли они участвовать в грядущей забастовке. Незадолго до появления опроса сотрудников проинформировали, что сто человек в португальском отделении будут уволены в 2020 году.