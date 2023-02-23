Португалия: Ryanair увеличивает количество рейсов из Мадейры в Порту

Ryanair сохранит 10 маршрутов, которые уже работают на Мадейре летом, и увеличит частоту рейсов между Фуншалом и Порту.

В заявлении Ryanair отмечается, что у нее будет еще четыре еженедельных рейса между Мадейрой и Порту, что увеличит общую пропускную способность на 7% по сравнению с летом прошлого года.

Летом компания намерена перевезти по 10 маршрутам около 730 тысяч пассажиров, отмечается в сообщении.

У Ryanair есть рейсы из Мадейры в Лиссабон, Порту, Лондон, Манчестер, Милан, Дублин, Париж, Марсель, Брюссель и Нюрнберг.

«Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать наших клиентов на борту наших рейсов на Мадейру и обратно этим летом, поскольку Ryanair продолжает предлагать больше трафика, стыковок и более низкие тарифы, чем любая другая авиакомпания в Португалии», - говорит Елена Кабрера, ответственная за перевозчика в Португалии.