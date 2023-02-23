Португалия: Ryanair увеличивает количество рейсов из Мадейры в Порту

Четверг, 23 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: Ryanair увеличивает количество рейсов из Мадейры в Порту

Авиакомпания будет выполнять четыре дополнительных рейса в неделю между Мадейрой и Порту.

Ryanair сохранит 10 маршрутов, которые уже работают на Мадейре летом, и увеличит частоту рейсов между Фуншалом и Порту.

В заявлении Ryanair отмечается, что у нее будет еще четыре еженедельных рейса между Мадейрой и Порту, что увеличит общую пропускную способность на 7% по сравнению с летом прошлого года.

Летом компания намерена перевезти по 10 маршрутам около 730 тысяч пассажиров, отмечается в сообщении.

У Ryanair есть рейсы из Мадейры в Лиссабон, Порту, Лондон, Манчестер, Милан, Дублин, Париж, Марсель, Брюссель и Нюрнберг.

«Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать наших клиентов на борту наших рейсов на Мадейру и обратно этим летом, поскольку Ryanair продолжает предлагать больше трафика, стыковок и более низкие тарифы, чем любая другая авиакомпания в Португалии», - говорит Елена Кабрера, ответственная за перевозчика в Португалии.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)