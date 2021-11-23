Португалия: Ryanair вкладывает миллионы в Мадейру

Вторник, 23 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Ryanair вкладывает миллионы в Мадейру

Ryanair инвестирует 200 млн долларов и открывает новую базу на Мадейре с десятью маршрутами.

Бюджетная авиакомпания продолжает инвестировать в Португалию и откроет новую базу на Мадейре с десятью новыми направлениями и 40 еженедельными рейсами.

28 ноября Ryanair объявила, что инвестирует 200 миллионов долларов (180 млн евро) в новую базу на Мадейре, где будут базироваться два самолета.

Десять новых маршрутов свяжут Мадейру с материковой Португалией и шестью другими странами Европы. Благодаря этим инвестициям компания создаст 60 рабочих мест в регионе Мадейра.

Полеты должны начаться летом 2022 года, и новыми маршрутами станут Брюссель (Шарлеруа), Дублин, Лондон (Станстед), Манчестер, Марсель, Милан, Бергамо, Нюрнберг, Париж (Бове), Лиссабон и Порту.

«Новая база Ryanair на Мадейре доказывает приверженность авиакомпании Португалии и демонстрирует ее влияние на развитие португальского туризма, предлагая более 40 еженедельных рейсов по 10 новым маршрутам, включая пять эксклюзивных, на следующее лето», - заявила авиакомпания.

Эдди Уилсон, генеральный директор Ryanair, сказал: «Эти 200 млн инвестиций не только подстегнут экономику Португалии, способствуя росту регионального туризма, но и создадут более 60 рабочих мест плюс более 400 непрямых рабочих мест на Мадейре».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)