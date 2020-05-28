Португалия: Ryanair возобновляет ежедневные рейсы из Северной Европы

1 июля бюджетная авиакомпания Ryanair возобновит ежедневные рейсы в Португалию из Ирландии, Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Германии. Кроме этого, рейсы будут выполняться из вышеуказанных стран Северной Европы в Испанию, Италию, Грецию и Кипр. Об этом представители перевозчика объявили 26 мая.

Ирландская авиакомпания подчеркнула, что начиная с июля планирует восстановить 40% своих рейсов.

«После четырех месяцев карантина мы приветствуем меры, принятые правительствами Италии, Греции, Португалии, Испании и Кипра для открытия границ и отмены ограничений на поездки», - рассказал исполнительный президент Ryanair Эдди Уилсона.

«Европейские семьи, которые находились на карантине более 10 недель, теперь могут рассчитывать на долгожданный семейный отдых в Испании, Португалии, Италии, Греции и других средиземноморских странах в июле и августе», - говорится в заявлении Уилсона.

Ryanair сообщает, что на всех рейсах будут действовать новые меры по охране здоровья, которые требуют, чтобы все пассажиры и члены экипажа носили маски как в терминалах аэропорта, так и на борту самолетов в соответствии с рекомендациями Европейского союза.