Португалия: рыба как произведение искусства

Вторник, 16 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: рыба как произведение искусства

В Сетубале появился новый объект городского искусства, который возвеличивает разнообразие видов в устье Саду.

Новое граффити украшает стену на авениде Луиша Тоди, главной артерии города.

Сардина, ставрида, каракатица, скумбрия, алькураж, кефаль, робалу, палтус, окунь, устрица, камбала, дорада и бесугу - эти популярные в Сетубале виды морских обитателей представлены на картине «Морская фауна реки Саду».

Рисунки и мини-скульптуры сопровождаются текстами на португальском и английском языках. Они описывают каждого из этих знаменитых обитателей Саду, которые на протяжении веков были главными объектами гастрономии Сетубала.

Когда пандемия закончится, все прохожие, в том числе и гости города, будут иметь возможность насладиться произведением уличного искусства, а позже попробовать лучшие образцы блюд в одном из многочисленных ресторанов Сетубала.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)