Португалия: рыба как произведение искусства

Новое граффити украшает стену на авениде Луиша Тоди, главной артерии города.

Сардина, ставрида, каракатица, скумбрия, алькураж, кефаль, робалу, палтус, окунь, устрица, камбала, дорада и бесугу - эти популярные в Сетубале виды морских обитателей представлены на картине «Морская фауна реки Саду».

Рисунки и мини-скульптуры сопровождаются текстами на португальском и английском языках. Они описывают каждого из этих знаменитых обитателей Саду, которые на протяжении веков были главными объектами гастрономии Сетубала.

Когда пандемия закончится, все прохожие, в том числе и гости города, будут иметь возможность насладиться произведением уличного искусства, а позже попробовать лучшие образцы блюд в одном из многочисленных ресторанов Сетубала.