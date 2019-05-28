Португалия: рыбаки требуют увеличить квоты на вылов сардины

Португальские рыбаки накануне потребовали у властей пересмотреть правительственные квоты на вылов сардины и увеличить их на пять тонн.

Рыбаки обратились к властям после того, как был опубликован доклад «об оценке плана по восстановлению сардины» Международного совета по исследованию моря (Conselho Internacional para a Exploração do Mar). Эта организация, в том числе, определяет квоты по добыче сардин в ЕС.

По словам представителей национальной Ассоциации рыбаков (Associação Nacional das Organizações dos Produtores da Pesca do Cerco), они без вреда для популяции могут увеличить улов до 16450 тонн. Сейчас квота составляет 10 799 тонн.