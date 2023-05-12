Португалия: рыбалка на Мадейре принесла 4,2 млн евро

Об этом сообщило 12 мая Региональное управление статистики (DREM).

По данным властей Мадейры, улов увеличился на 1,2% , а стоимость первой продажи выросла на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Среди основных выловленных видов сократилось количество вылова скумбрии (-39,3%) и черной рыбы-сабли (-1,4%), в то время как выросли уловы ставриды (+29,4%), тунца и аналогичных видов.

DREM поясняет, что в стоимостном выражении положительно выделялась черная ножна (+43,1%), а также тунец и ему подобные (+37,6%) и ставрида (+16,5%), что способствовало положительному изменению общей выручки, при этом 6 6,0% уловов составляют черные ножны .

Средняя цена рыбы, определенная при первой продаже, составила 5,25 евро (3,83 евро за аналогичный период 2022 г.), при этом средняя цена на тунца составляет 9,25 евро (7,73 евро за тот же период) и 4,67 евро за черную рыбу-саблю (3,23 евро за первые три месяца предыдущего года)», - говорится в сообщении.

DREM заявляет, что 88,8% стоимости продаж приходится на национальный рынок - материк и Азорские острова - и только 11,0% на региональный рынок.