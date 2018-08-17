Португалия: рыбные консервы - пища для здоровья

Пятница, 17 Август 2018 Португалия Португалия

Португалия: рыбные консервы - пища для здоровья

Главное управление здравоохранения (DGS) пропагандирует блюда из рыбных консервов как элемент здорового питания.

«Руководство по рецептам из консервов» подготовлено в рамках Комплексной стратегии поощрения здорового питания (EIPAS).

В нем есть несколько рецептов, созданных шеф-поваром Фабио Бернардино на основе консервированной рыбы, которые помогут «быстро превратить простой полуфабрикат в основное блюдо или закуску, высокого качества и с отличным вкусом».

«Консервированная рыба отличается большой пищевой ценностью, в частности, из-за высокого содержания белка, жирных кислот омега-3, различных витаминов и минералов. Не менее важны доступность и низкая стоимость. Это может подогреть интерес и содействовать потреблению рыбы португальским населением», - говорится в заявлении DGS.

В дополнение к рецептам, в руководстве также указана пищевая ценность консервированных рыб, доступных в Португалии.

«К счастью, в настоящее время в Португалии уже продается консервированная рыба, которая содержит мало соли, но много ценных жиров», - говорит DGS.

Руководство www.nutrimento.pt было создано командой диетологов из Национальной программы по пропаганде здорового питания, исследователей и руководства Португальского института моря и атмосферы.

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