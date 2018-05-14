Португалия: рынок азартных онлайн-игр вырос

Регулируемый рынок азартных онлайн-игр Португалии сумел обеспечить прирост в первом квартале 2018 года.

Данные, опубликованные в пятницу регулирующим органом, показывают, что семь лицензированных игорных онлайн-операторов получили совокупный доход в размере € 33,8 млн за три месяца до 31 марта. Эта сумма на € 2,5 млн евро выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Португалия запустила регулируемый рынок в мае 2016 года и с тех пор выпустила пять лицензий на онлайн-ставки на спорт, семь лицензий на онлайн-казино и одно разрешение на онлайн-покер.

Онлайн-букмекеры в первом квартале зафиксировали доход в размере € 17,4 млн евро. Футбол остаётся доминирующим видом спорта, на который приходится более трёх четвертей оборота ставок, далее идут баскетбол (10,6%) и теннис (9,6%).