Португалия: рынок электромобилей вырос на 22,6 процента

Согласно данным ACAP (Associação Automóvel de Portugal), рынок электромобилей вырос на 22,6% в период с января по октябрь, когда было продано 47 497 автомобилей.

В заявлении ассоциации указано, что только в октябре было продано 5044 единицы, что на 12,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

По категориям в октябре было зарегистрировано 4907 новых электрических, подключаемых и гибридных электрических легковых автомобилей , что на 10,3% больше, чем в том же месяце 2021 года.

Если говорить конкретно об электромобилях, то в октябре 2022 года произошло снижение на 11,2% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, когда было зарегистрировано 1400 новых легковых автомобилей.

За 10-месячный период рост составил 44,4%, было продано 13 592 единицы. В свою очередь, рынок электрических гибридов, подключаемых к сети и легких грузовых автомобилей увеличился более чем втрое (270,3%) по сравнению с тем же месяцем 2021 года, когда было зарегистрировано 137 единиц.