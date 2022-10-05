Португалия: рынок электромобилей вырос на 24 процента

Среда, 05 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: рынок электромобилей вырос на 24 процента

Только в сентябре их было 5984 единицы, что на 50,7% больше, чем в том же месяце 2021 года.

При этом наибольший рост произошел в сегменте легковых автомобилей, сообщает ACAP - Associação Automóvel de Portugal. Только в сентябре их было 5984 единицы, что на 50,7% больше, чем в том же месяце 2021 года.

Согласно данным, опубликованным ACAP 4 октября, к сентябрю количество новых регистраций легковых электромобилей составило 41 936 единиц, что на 23,1% больше, чем в прошлом году.

С учетом только сентября этот рынок вырос на 49,8% (5 920 единиц).

«Если говорить конкретно о 100% электромобилях (BEV), то в сентябре 2022 года произошло увеличение на 42,7% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, при этом было зарегистрировано 2137 новых легковых автомобилей», - говорится в заявлении.

За девять месяцев 2022 года произошло увеличение на 55,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда было зарегистрировано 12 192 полностью электрических транспортных средства.

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