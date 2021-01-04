Португалия: рынок недвижимости неоднородно восстановится в 2021 году

Объем иностранных инвестиций составлял 75% от этой глобальной стоимости. Немцы и британцы вкладывали, соответственно, 555 млн и 516 млн евро.

В презентации для журналистов, в которой была сделана оценка рынка недвижимости Португалии в 2020 году, Эрик ван Левен, управляющий Cushman & Wakefield в Португалии, сказал, что на 2021 год перспективы «умеренно оптимистичны» и зависят от эффективности вакцинации и борьбы с пандемией.

В 2020 году было открыто 47 новых отелей, инвестиции в развитие и восстановление городов достигли 450 миллионов евро, что на 60% меньше по сравнению со значениями, наблюдавшимися в 2019 году.

Что касается профессиональных рынков, то баланс 2020 года выявил различные изменения на уровне двух основных городов страны: в Большом Лиссабоне было зарегистрировано падение на 30% в годовом исчислении, а в Большом Порту - на 36% по сравнению с 2019 годом.

В розничной торговле и гостиничном секторе, которые наиболее негативно затронуты ограничениями из-за пандемии, зарегистрировано падение в открытии новых магазинов на 60%.

И наоборот, занятость площадей в промышленном и логистическом секторах увеличилась на 67%.

По оценкам Cushman & Wakefield, к 2021 году спрос на качественные помещения в промышленном и логистическом секторах будет по-прежнему динамичным, в отличие от секторов, наиболее затронутых действующими ограничительными мерами.