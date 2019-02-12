Португалия: рынок временного трудоустройства вырос на 50% за пять лет

В 2018 году на 6,1% вырос оборот компаний, предлагающие временное трудоустройство и услуги по требованию, составив более 1,3 млрд евро. Таким образом рыночная стоимость фирм в целом выросла на 50% за последние пять лет. Об этом сообщает Informa D & B. По данным экспертов, в 2019 и 2020 году эта тенденция сохранится.

В конце прошлого года в стране функционировали 220 компаний такого рода, 106 из них находятся в Лиссабоне, еще 74 на севере Португалии.

Согласно статистическим данным, в 2017 году временно трудоустроенными являлись 99823 человек. Это на 8,3% больше, чем в предыдущем году.