Португалия: рынок жилья замедлится в 2023 году

Согласно исследованию рынка 2022 и 2023 годов немецкой компании по недвижимости Engel & Volkers, этот сценарий является результатом «роста процентных ставок по ипотечным кредитам» и «снижения покупательной способности семей» из-за роста инфляции.

Маргарита Олтра, региональный менеджер Engel & Volkers в Португалии, сообщила, что в сделках этого года наблюдается «растущая задержка в принятии решений» инвесторами, которая увеличилась «примерно на полтора месяца».

Особенно в случаях «необходимости прибегнуть к банковскому финансированию» с «большими трудностями в доступе к кредиту».

Повышение процентных ставок и трудности с доступом к кредиту «побудили некоторых потенциальных покупателей сделать выбор в пользу рынка аренды , где цены достигли исторического уровня в основных португальских городах», говорится в отчете, опубликованном 21 июня.

Кроме того, росту цен на аренду способствовал спрос со стороны «цифровых кочевников» .

В этом сценарии Engel & Volkers признает, что «в настоящее время существует серьезная проблема с доступом к жилью», и молодые люди «находятся в особенно тяжелом положении», поскольку «доходы очень устарели из-за новых выплат по кредиту на жилье или арендная плата практикуется в городах, где также сосредоточена большая часть предложения квалифицированной работы», - подчеркивается в отчете.

Новое жилищное строительство начинает давать «видимый» эффект, но количество новых домов на рынке «все еще далеко от значений, зафиксированных до 2008 г.», в результате «высоких затрат на строительство» или «медленности процессов лицензирования».