Португалия: с 1 июля открываются спа-курорты и корриды

С 1 июля для посетителей открываются термальные и спа-курорты, а также арены для проведения коррид. Мера была одобрена в минувший четверг в Совете министров, который определил следующий этап снятия ограничительных мер.

При этом, залы для проведения праздничных мероприятий, спортивные площадки, ночные клубы, бары и дискотеки остаются закрытыми. Исключения составляют заведения, расположенные “в туристических учреждениях для эксклюзивного сервиса”.



На прошлой неделе на заседании Совета министров было упомянуто, что вопрос об открытии развлекательных заведений будет рассмотрен на этой неделе. Однако, этого так и не произошло.