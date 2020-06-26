Португалия: с 1 июля открываются спа-курорты и корриды

Пятница, 26 Июнь 2020 Португалия

Португалия: с 1 июля открываются спа-курорты и корриды

Спортивные и развлекательные учреждения остаются закрытыми.

С 1 июля для посетителей открываются термальные и спа-курорты, а также арены для проведения коррид. Мера была одобрена в минувший четверг в Совете министров, который определил следующий этап снятия ограничительных мер.

При этом, залы для проведения праздничных мероприятий, спортивные площадки, ночные клубы, бары и дискотеки остаются закрытыми. Исключения составляют заведения, расположенные “в туристических учреждениях для эксклюзивного сервиса”.
 

На прошлой неделе на заседании Совета министров было упомянуто, что вопрос об открытии развлекательных заведений будет рассмотрен на этой неделе. Однако, этого так и не произошло.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)