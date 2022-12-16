Португалия: с 1 января IAS официально увеличивается до 480,43 евро

Пятница, 16 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: с 1 января IAS официально увеличивается до 480,43 евро

IAS служит ориентиром для различных выплат и социальных пособий.

Именно поэтому максимальная сумма пособия по безработице увеличивается на 93 евро - до 1201,08 евро.

По состоянию на 1 января индекс социальной поддержки (IAS) составит 480,43 евро.

Это значение выше, чем прогнозировалось правительством в октябре, когда был представлен бюджет на 2023 год, и представляет собой увеличение на 8,4% по сравнению с 443,20 евро в этом году.

Решение уже было опубликовано Министерством труда, солидарности и социального обеспечения в ноябре, когда было объявлено о повышении пенсий на 4,83% с 1 января 2023 года.

Пересмотр в сторону повышения обусловлен окончательным показателем инфляции за ноябрь, а также ростом реального ВВП.

Значение рассчитывается на основе среднегодовых темпов роста за последние два года и среднего изменения индекса потребительских цен (ИПЦ) за последние 12 месяцев без учета жилья.

IAS служит ориентиром для различных выплат и социальных пособий, включая минимальные и максимальные суммы пособия по безработице. Таким образом, максимальный размер пособия по безработице увеличивается на 93 евро, до 1201,08 евро.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)