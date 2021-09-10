Португалия: с 12 сентября носить маску на улице необязательно

Использование обязательной защитной маски на дорогах общего пользования прекращается в воскресенье, 12 сентября.

Декрет предписывал, что даже эта мера будет обязательной до этой даты, и теперь известно, что PS и PSD (в большинстве в Собрании Республики) не планируют продлевать этот запрет.

Однако стоит помнить, что здравый смысл заключается в том, что каждый должен носить собственную защитную маску всякий раз, когда он находится в людных общественных местах, таких как террасы, площади, традиционные торговые улицы, а также в других ситуациях, которые мы все наверняка знаем, как идентифицировать.

На эту тему уже говорила генеральный директор здравоохранения Граса Фрейташ, которая также посчитала, что пришло время смягчить эту меру, даже несмотря на то, что все гигиенические меры предосторожности должны соблюдаться.

По ее словам, риск передачи вируса на открытом воздухе намного ниже, и, поскольку 85 процентов населения вакцинированы двумя дозами, циркуляция вируса будет намного ниже.