Португалия: с 2016 года более 1600 водителей лишились прав

С тех по, как в 2016 году вступила в силу система «права за баллы», 2360 водителей получили нулевые баллы на своих водительских правах.

Более 1600 водителей не имели водительских прав с момента вступления в силу системы «права за баллы» в 2016 году, и около 4000 потеряли все свои баллы , сообщило во вторник Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR).

В отчете об авариях и дорожной инспекции ANSR заявляет, что с момента вступления в силу системы точечных лицензий в июне 2016 года и до конца июля 2021 года у 1655 водителей были отозваны водительские права.

Система «балльных лицензий» состоит из вычитания баллов при совершении серьезных, очень серьезных нарушений или дорожных преступлений, что приводит к аннулированию водительских прав, когда все 12 баллов потеряны.

После вычета всех баллов водитель потеряет свои водительские права только после того, как будет инициирован автономный административный процесс и будет выполнено уведомление об отмене, если оно не будет оспорено в суде.

The Highway Safety также указывает, что до июля более 271 400 водителей были списаны с баллов . В системе «Баллы лицензий» водителю начисляется 12 баллов, которые увеличиваются или уменьшаются в зависимости от нарушения, при этом водитель остается без водительских прав после потери всех баллов. После отзыва права этим автомобилистам запрещается водить автомобиль в течение двух лет, и они должны снова получить права.