Португалия: с 8 февраля возобновится внеклассное обучение

Пятница, 29 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: с 8 февраля возобновится внеклассное обучение

Меры, принятые в этот четверг, являются частью нового периода чрезвычайного положения, которое вступит в силу с 00:00 31 января.

Обучение возобновится 8 февраля в заочном режиме, правительство объявило об этом на заседании Совета министров 29 января, на котором были приняты новые меры по сдерживанию пандемии Covid-19.

«Правительство решило, с одной стороны, приостановить преподавание до пятницы, 5 февраля, а с другой стороны, возобновить преподавательскую деятельность без личного присутствия с понедельника 8 февраля», - сказал министр образования Тьягу Брандау Родригеш.

Новые меры, принятые в этот четверг, являются частью периода чрезвычайного положения, которое вступит в силу с 00:00 31 января.

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