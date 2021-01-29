Португалия: с 8 февраля возобновится внеклассное обучение

Обучение возобновится 8 февраля в заочном режиме, правительство объявило об этом на заседании Совета министров 29 января, на котором были приняты новые меры по сдерживанию пандемии Covid-19.

«Правительство решило, с одной стороны, приостановить преподавание до пятницы, 5 февраля, а с другой стороны, возобновить преподавательскую деятельность без личного присутствия с понедельника 8 февраля», - сказал министр образования Тьягу Брандау Родригеш.

Новые меры, принятые в этот четверг, являются частью периода чрезвычайного положения, которое вступит в силу с 00:00 31 января.