Португалия: с августа - внеочередное повышение пенсий

Так указано в предложении государственного бюджета на 2022 год (OE2022), представленном 12 октября правительством в парламенте.

«В 2022 году Правительство осуществит внеочередное обновление пенсий, которое вступит в силу с 1 августа 2022 года», - говорится в документе.

Внеочередное обновление «проводится из расчета 10 евро на пенсионера, общая сумма пенсии которого равна или меньше 1,5 значения индекса социальной поддержки (IAS)», - говорится в предложении по бюджету.

Чрезвычайное повышение пенсий было одной из центральных тем в переговорах правительства по бюджету с PCP и BE в последние годы.

В 2021 году в январе вступило в силу внеочередное повышение пенсий на 10 евро - до 658 евро.

Первоначально правительство намеревалось продолжить это повышение, но только с августа.

Первый процесс обсуждения OE2022 состоится с 22 по 27 октября, в день, когда по документу будет проводиться общее голосование.