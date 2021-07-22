Португалия: с детьми до 8 лет можно будет работать дома.

Также вносится предложение, чтобы в определенных случаях дедушки и бабушки, дяди, братья и сестры могли получать отпуск по уходу за ребенком.

Напомним, в настоящий момент такой отпуск может быть предоставлен только отцу и матери.

Решение об удаленной работе может быть сделано без работодателя, но исполнитель накладывает условие: телеработа должна быть разделена между родителями. До сих пор только родители с детьми до трех лет могли работать на дому.

Новое предложение соответствует европейской директиве, которая должна быть перенесена в национальное законодательство к августу 2022 года.

Согласно директиве, работники с детьми до восьми лет и лица, осуществляющие неформальный уход, имеют право на режим гибкой работы или удаленной работы.