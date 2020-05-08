Португалия: С Днем Великой Победы!
Обращение Посла России М.Л.Камынина к соотечественникам по случаю 75-й годовщины Великой Победы.
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны – праздником Победы в Великой Отечественной войне!
75-летие Великой Победы мы встречаем в особых условиях. Масштабные юбилейные торжества перенесены или проводятся в онлайн формате, но мы не предадим забвению наших героев, давших решительный отпор человеконенавистнической идеологии нацизма. Победа священна для каждого из нас. День Победы – это праздник, объединяющий поколения.
Важно и впредь чтить память о выдающемся подвиге наших победителей, не допуская его умаления и замалчивания. Благодаря их мужеству, колоссальному самопожертвованию и безграничной любви к Родине мы получили свободу и независимость. Они, без преувеличения, отстояли право на жизнь всего человечества.
Возвращаясь в день сегодняшний, нам так же, как и тогда, 75 лет назад, нужно объединить усилия перед лицом новых глобальных вызовов, взяв на вооружение непреходящие ценности – солидарность, взаимную поддержку и понимание.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и мира! Берегите себя и ваших близких!
С Днем Великой Победы!