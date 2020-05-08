Португалия: С Днем Великой Победы!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны – праздником Победы в Великой Отечественной войне!

75-летие Великой Победы мы встречаем в особых условиях. Масштабные юбилейные торжества перенесены или проводятся в онлайн формате, но мы не предадим забвению наших героев, давших решительный отпор человеконенавистнической идеологии нацизма. Победа священна для каждого из нас. День Победы – это праздник, объединяющий поколения.

Важно и впредь чтить память о выдающемся подвиге наших победителей, не допуская его умаления и замалчивания. Благодаря их мужеству, колоссальному самопожертвованию и безграничной любви к Родине мы получили свободу и независимость. Они, без преувеличения, отстояли право на жизнь всего человечества.

Возвращаясь в день сегодняшний, нам так же, как и тогда, 75 лет назад, нужно объединить усилия перед лицом новых глобальных вызовов, взяв на вооружение непреходящие ценности – солидарность, взаимную поддержку и понимание.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и мира! Берегите себя и ваших близких!

С Днем Великой Победы!