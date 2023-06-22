Португалия: с июля в Эворе курсируют только электрические автобусы

Эвора стремится к декарбонизации и имеет новый парк из 23 электрических автобусов, которые начнут курсировать по городу с 1 июля.

Согласно заявлению, отправленному Министерством окружающей среды в этот четверг, общая сумма инвестиций в обновление общественного транспорта составляет около 6,7 млн ​​евро, из которых 4,2 млн евро были профинансированы из европейских фондов.

«Мы не знаем другого города, у которого есть перспектива полностью электрического общественного транспорта, и, в принципе, мы будем первым португальским городом», - рассказал мэр Эворы Карлуш Пинту де Са.

С 2016 года поддержка обезуглероживания парка общественного транспорта на национальном уровне составила 154,7 млн ​​евро.

Из них 106,7 млн ​​были профинансированы Оперативной программой устойчивого и эффективного использования ресурсов (Poseur), а 48 млн - программой восстановления и устойчивость.