Португалия: с июня ужесточены правила для агентств недвижимости

26 июня вступают в силу новые правила для агентств недвижимости. Они направлены на борьбу с мошенничествами и возможной террористической угрозой. Об этом сообщает издание Portugalnews.

Нововведения означают новые обязательства как для агентств и для клиентов. Теперь они должны полностью идентифицировать физические и юридические лица перед заключением сделок. Независимо от того покупает или арендует клиент недвижимость.

Физические лица должны предоставить агентству полное имя, официальное место жительства, налоговый номер, национальность, подтвердить профессию и указать данные работодателя, а компаниям нужно будет указать свой официальный адрес главного офиса и указать всех акционеров, которые владеют более чем пятью процентами компании. При этом вся информация должна храниться в агентстве 7 лет. Если у риэлтора возникли подозрения он должен сообщить о них властям. Несоблюдение правил грозит уголовной ответственностью сроком до 12 лет.

Новые правила применяются к любой сделке с недвижимостью стоимостью 15 000 евро и более и к любому договору аренды на сумму 2500 евро в месяц или более. Эксперты не исключают, что новые правила могут привести к «замедлению роста сектора», а также к увеличению расходов для агентств.