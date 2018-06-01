Португалия: с места ДТП - скрылся...

Пятница, 01 Июнь 2018 Португалия Португалия

Португалия: с места ДТП - скрылся...

Опубликованы данные ежегодного отчета о жертвах ДТП в 2017 году.

Согласно им, число ДТП, в которых виновник происшествия - скрылся, увеличилось на 71 (7,2%) по сравнению с 2016 годом. В прошлом году было зарегистрировано 1.055 таких ДТП, включая столкновения и наезды.

Согласно отчету, в 2017 году произошло 447 наездов (на 28 больше, чем в 2016 году), в которых виновник - скрылся, что привело к семи смертельным случаям (на два меньше, чем в 2016-м) и 27 тяжелым травмам (число, идентичное 2016 году).

С другой стороны, количество столкновений со случаями «бегства» составило 519 в 2017 году, что на 43 больше, чем в 2016-м; в результате погибли три человека (столько же, сколько в 2016-м) и 19 серьезных травм (на четыре меньше, чем в 2016-м).

Также в отчете зарегистрировано 89 съездов с дорожной полосы (чаще - на тротуар), когда водитель бежал, в результате которых один человек погиб (столько же, сколько в 2016-м), и пятеро получили серьезные ранения (на одного меньше, чем в 2016-м).

В отчете о смертности на дорогах за 2017 год также указывается, что погибли за рулем десять человек без водительских прав, у троих погибших действие прав было приостановлено, а у пяти жертв права не соответствовали категории автомобиля, которым они управляли.

Согласно документу, в 2017 году были зарегистрированы 34.416 несчастных случаев с жертвами (на 6,6% больше, чем в 2016 году), что привело к 510 смертельным исходам (+ 14,6%), 2.198 тяжелым травмам (+ 4,6%), а 41.787 человек получили легкие травмы (+ 6,8%).

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