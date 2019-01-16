Португалия: с мобильником за рулем? А зря...

Согласно им, в 2018 году Полиция общественной безопасности PSP оштрафовала за пользование мобильным телефоном во время вождения 17.050, a Национальная Республиканская гвардия (GNR) - 22.226 человек. Таким образом, общее количество нарушений приближается к 40 тысячам (39.276), т.е. ежедневно оштрафовывали, в среднем, 107 человек.

По сравнению с предыдущим годом, в 2018 году было зафиксировано незначительное снижение (-2.385) количества нарушений.

Данные также показывают, что за последние пять лет две силы безопасности выявили 237.045 автомобилистов, пользующихся мобильным телефоном «на ходу», а именно GNR -121.085, PSP - 115.960.

PSP отмечает, что случаи «ненадлежащего использования мобильного телефона во время вождения» также включают «использование водителем наушников с активированным звуком или микрофона с громкоговорителем».

Ссылаясь на ряд исследований, PSP указывает, что использование мобильного телефона во время вождения повышает риск ДТП в четыре раза.

PSP также заявляет, что телефонный разговор во время вождения имеет «такое же вредное воздействие, как и вождение под воздействием алкоголя».

«Использование мобильного телефона негативно сказывается на профессиональных показателях водителей, так как вызывает увеличение времени реакции, приводит к неверной оценке скорости, несоблюдению безопасной дистанции и дорожных знаков, в том числе в отношении пешеходов», - заявляет PSP.

GNR полагает, что использование мобильного телефона во время вождения является «одной из основных проблем в отношении предотвращения ДТП».

А также обращает внимание на использование другого оборудования, обращение с которым может повлиять на ход вождения, как в случае с GPS-устройствами, планшетами и интерактивным оборудованием в автомобиле.

Обе службы безопасности утверждают, что основным следствием использования мобильного телефона во время вождения является отвлечение внимания, которое может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Данные Национального управления безопасности дорожного движения (ANSR) показывают, что в результате ДТП в прошлом году погибли 513 человек, что на три больше, чем в 2017-м и свидетельствует о росте числа смертей второй год подряд.

По данным ANSR, число ДТП на португальских дорогах в 2018-м также увеличилось: 132.378, что на 2.170 больше, чем в предыдущем году.