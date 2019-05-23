Португалия: с побережья Азорских островов ежедневно вывозится 10 тонн мусора

Согласно официальным данным, с прибрежных районов Азорских островов ежегодно вывозится от 10 до 12 тонн морского мусора, большую часть которого составляет пластик. Об этом сообщают власти региона.

Вместе с тем чиновники отмечают, что с каждым годом население островов все больше осознает эту проблему и «мобилизует силы для очистки прибрежных районов».

Экологи отмечают, что в некоторых местах скапливается мелкий пластиковый мусор. Как известно, он смертельно опасен для многих морских обитателей, которые могут случайно его проглотить вместе с пищей. Правительство Азорских островов уже приняло ряд мер по сокращению производства одноразового пластика.