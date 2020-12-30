Португалия: с полуночи вступают в силу новогодние ограничения

Среда, 30 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: с полуночи вступают в силу новогодние ограничения

Передвижение между муниципалитетами запрещено с 0:00 31 декабря до 4 января, что следует из правил чрезвычайного положения во время Нового года.

Передвижение по дорогам общего пользования с 23:00 31 декабря запрещено. 1, 2 и 3 января действует тот же запрет, но с 13:00.

В последний день года рестораны должны закрываться с 22:30 и до 13:00 1 января, за исключением доставки.

Запрещены публичные вечеринки или открытые для публики мероприятия, а также собрания более шести человек.

Правительство призывает избегать скопления большого количества людей, не проводить долгое время без маски в маленьких и плохо вентилируемых помещениях.

Чрезвычайное положение в Португалии продлится до 7 января.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)