Португалия: с полуночи вступают в силу новогодние ограничения
Передвижение между муниципалитетами запрещено с 0:00 31 декабря до 4 января, что следует из правил чрезвычайного положения во время Нового года.
Передвижение по дорогам общего пользования с 23:00 31 декабря запрещено. 1, 2 и 3 января действует тот же запрет, но с 13:00.
В последний день года рестораны должны закрываться с 22:30 и до 13:00 1 января, за исключением доставки.
Запрещены публичные вечеринки или открытые для публики мероприятия, а также собрания более шести человек.
Правительство призывает избегать скопления большого количества людей, не проводить долгое время без маски в маленьких и плохо вентилируемых помещениях.
Чрезвычайное положение в Португалии продлится до 7 января.