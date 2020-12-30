Португалия: с полуночи вступают в силу новогодние ограничения

Передвижение по дорогам общего пользования с 23:00 31 декабря запрещено. 1, 2 и 3 января действует тот же запрет, но с 13:00.

В последний день года рестораны должны закрываться с 22:30 и до 13:00 1 января, за исключением доставки.

Запрещены публичные вечеринки или открытые для публики мероприятия, а также собрания более шести человек.

Правительство призывает избегать скопления большого количества людей, не проводить долгое время без маски в маленьких и плохо вентилируемых помещениях.

Чрезвычайное положение в Португалии продлится до 7 января.