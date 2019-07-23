Португалия: с Роналду сняты обвинения в изнасиловании

Футболисту сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании, об этом заявил прокурор округа Кларк штата Невада Стив Вольфсон.

По словам Вольфсона, которого цитирует агентство АР, после рассмотрения материалов нового полицейского расследования он счел, что "заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны вне разумных сомнений, и обвинение предъявлено не будет".

В 2017 году немецкое издание Spiegel уже сообщало о том, что Роналду подозревается в изнасиловании девушки в 2009 году. Утверждалось, что в январе 2010 года сторона футболиста заплатила потерпевшей 375 тысяч долларов. По условиям внесудебного соглашения стороны договорились не разглашать подробности, а сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений, пишет РИА Новости.

В начале октября 2018 года полиция Лас-Вегаса подтвердила, что возобновила дело в отношении Роналду. Сам футболист категорически отрицал все обвинения. По данным Spiegel, с обвинениями в адрес португальца выступила американка по имени Кэтрин Майорга.