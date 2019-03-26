Португалия: с сегодняшнего дня в продаже новые проездные

С сегодняшнего дня в Порту уже можно приобрести новые тарифы на пользование общественным транспортом. В Лиссабоне эта возможность появится завтра.

Новый вид проездного - Navegante Metropolitano — позволит путешествовать по всему столичному району (Порту или Лиссабона) и будет охватывать ближайшие муниципалитеты. Например, в Лиссабоне — это 18 муниципалитетов: Алкошете, Алмада, Амадора, Баррейро, Кашкайш, Лиссабон, Лоуреш, Мафра, Моита, Монтижу, Одивелаш, Оейраш, Палмела, Сейшал, Сесимбра, Сетубал, Синтра и Вила-Франка-де-Шира. Такой проездной будет иметь фиксированную цену — 40 евро. Если вам нужно передвигаться (на всех видах транспорта) только в пределах одного муниципалитета, например, в зоне Кашкайш, можно выбрать другой вид проездного - Navegante Municipal. Он будет стоить дешевле — 30 евро.

Для жителей столицы, желающих пользоваться проездным необходимо иметь персоницифированную карту Lisboa Viva. Если ее нет, то ее необходимо заказать на специальных стойках, расположенных в метрополитене или же оформить заявку онлайн на сайте www.portalviva.pt.

Напомним, новые пропуски действуют не 30 дней, а в пределах календарного месяца. Если у вас уже был приобретен «пасс» до середины апреля и вам не выгодно приобретать новый на апрель, то специально для таких случаев, с 8 апреля в продаже появится пасс на 7 дней, он будет стоить 10 евро.

Также будут действовать семейные проездные. Их можно приобрести на одно домохозяйство, не зависимо от количества людей в семье. Стоимость составит от 60 до 80 евро в месяц.