Португалия: с сентября курильщиков будут штрафовать за окурки

Среда, 04 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: с сентября курильщиков будут штрафовать за окурки

Установленный размер штрафов — от 50 до 250 евро.

4 сентября вступает в силу закон, который предусматривает крупные штрафы за брошенные на ходу окурки. Наказывать также планируют владельцев увеселительных заведений за оставленные окурки вокруг мест для курения.

Установленный размер штрафов — от 25 до 250 евро. Это меньше, чем инициаторы проекта предлагали ранее. Напомним, депутат португальского парламента от экологической партии "Люди-Животные-Природа" Андре Сильва предлагал ввести для нарушителей штраф от 500 до 9 тысяч евро.

Новый закон обязывает местные власти информировать жителей о влиянии подобных отходов на окружающую среду. Кроме того, все рестораны и развлекательные заведения должны иметь пепельницы и оборудование для утилизации табачных отходов, а также наводить чистоту в радиусе пяти метров вокруг своих помещений.

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