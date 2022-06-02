Португалия: с января изменятся правила курения

Четверг, 02 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: с января изменятся правила курения

Курение будет разрешено только в закрытых помещениях площадью более 100 кв. м.

Курение будет разрешено только в таких помещениях, как рестораны, бары и ночные клубы, если они имеют площадь, равную или превышающую 100 кв. м, и минимальную высоту потолка в три метра.

Новые правила для закрытых мест, где по-прежнему разрешено курение, установлены совместным постановлением министерств экономики, морского хозяйства и здравоохранения.

Что касается разделения комнат для курения, постановление определяет, что соединение между комнатами, где курение разрешено, и помещениями в том же здании, где курение запрещено, должно осуществляться через прихожую площадью не менее 4 кв. м, должным образом вентилируемую и с автоматическим управлением.

Места для курения должны быть обозначены указателями, а на дверях должна быть указана максимальная разрешенная вместимость, а также информация о том, что «вход запрещен для лиц моложе 18 лет» и что «качество воздуха в этом помещении может нанести вред здоровью ваших детей».

В курительных комнатах должны быть системы вентиляции, при этом должна быть обеспечена минимальная эффективность вентиляции 80%.

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