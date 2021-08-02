Португалия: самая низкая рождаемость за 30 лет

По данным Национального института Рикарду Жорже, в Португалии в первом семестре родилось около 37 700 детей, что на 4400 меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года и является самым низким показателем за последние 30 лет.

Данные Национальной программы неонатального скрининга (PNRN), известной как «тест маленькой стопы», показывают, что за первые шесть месяцев года было изучено 37 675 новорожденных, что на 4 474 меньше, чем за тот же период в 2020 году.

Согласно радио TSF, эти значения представляют собой исторический минимум, так как это самое низкое значение с 1989 года.

По данным TSF, за последние три десятилетия всего дважды в период с января по июнь родилось менее 40 000 детей, это произошло в 2013 и 2014 годах, родилось около 39 тысяч новорожденных.

Данные PNRN также показывают, что наибольшее количество обследованных младенцев наблюдалось в округах Лиссабон и Порту, где было проведено 11 208 и 7 008 тестов соответственно, за которыми следует Брага (2765).

Браганса (253), Порталегре (269) и Гуарда (282) были округами с наименьшим количеством обследованных новорожденных.

С 1979 года PNRN проводит скрининговые тесты на некоторые серьезные заболевания у всех новорожденных. Панель обследованных заболеваний включает 26 патологий: врожденный гипотиреоз, муковисцидоз и 24 наследственных нарушения обмена веществ.

Хотя это и не является обязательным, Национальная программа неонатального скрининга в настоящее время охватывает 99,5%.