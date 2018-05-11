Португалия: самая пожилая заключенная

На днях Центральный уголовный суд Лиссабона вынес решение, согласно которому пожилая женщина, гражданка Бразилии, была приговорена к пятилетнему условному наказанию и освобождена. После выхода на свободу ей запрещено покидать пределы Португалии.

Бабуля, вместе с шестью другими обвиняемыми, проходила по делу о мошенничестве при продаже объекта недвижимости, который им не принадлежал.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры, преступная группа разработала схему продажи заброшенного чужого дома, стоимость которого оценивалась в 500 тыс. евро. В результате подсудимые продали дом за 400 тыс. евро.