Португалия: самая пробковая страна мира станет еще пробочнее
В Лиссабоне задумали оформить сиденья в составах метро пробкой.
Это надежный и долговечный материал, который в больших объемах производится в самой западной европейской стране.
В метрополитене Лиссабона привычную тканевую обивку сидений в вагонах решили заменить пробковой:
уже выделено 1,825 млн. евро;
всего планируется перетянуть 13 516 мест;
работы будут проводиться планомерно в течение года.
Специалисты уверены, что экологический материал будет долго служить — не менее 15 лет. Также прогнозируется снижение затрат на обслуживание.
Изменения были затеяны в рамках городской программы «Лиссабон 2020 — зеленая столица ЕС», пишет ТАСС.
В успехе нет сомнения, ведь уже были успешно протестированы две сотни пробковых мест.