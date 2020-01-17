Португалия: самая пробковая страна мира станет еще пробочнее

Это надежный и долговечный материал, который в больших объемах производится в самой западной европейской стране.

В метрополитене Лиссабона привычную тканевую обивку сидений в вагонах решили заменить пробковой:

уже выделено 1,825 млн. евро;

всего планируется перетянуть 13 516 мест;

работы будут проводиться планомерно в течение года.

Специалисты уверены, что экологический материал будет долго служить — не менее 15 лет. Также прогнозируется снижение затрат на обслуживание.

Изменения были затеяны в рамках городской программы «Лиссабон 2020 — зеленая столица ЕС», пишет ТАСС.

В успехе нет сомнения, ведь уже были успешно протестированы две сотни пробковых мест.