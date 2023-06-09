Португалия: самая высокая заполняемость за последние 22 года

Согласно предварительным данным, опубликованным в эту пятницу Ассоциацией отелей и туристических предприятий Алгарве (AHETA), Алгарве превзошел показатели 2001 года, когда он достиг 70,7%.

Уровень заполняемости номера в пятом месяце года был на 2,8 п.п. (процентных пункта) выше, чем в том же месяце 2019 года (последний год перед пандемией COVID-19), и на 5,1 п.п. выше, чем в 2022 году.

Согласно ежемесячному сводному отчету об эволюции гостиничной индустрии, подготовленному AHETA, по сравнению с тем же месяцем 2019 года, наибольший вклад в зарегистрированный рост внесли рынки Ирландии (+2,6 п.п.) и Северной Америки (+0,7 п.п.).

Немецкий рынок с -1,3 п.п. и национальный рынок с -1,0 п.п. больше всего противоречили наблюдаемому росту по сравнению с маем 2019 года.

По географическому признаку наибольший рост по сравнению с 2019 годом произошел в районах Тавира (+8,7 п.п.) и Лагуш/Сагреш (+2,4 п.п.).

В Албуфейре, главном туристическом районе Алгарве, зафиксировано снижение на -2,4 п.п. (-3,1%).