Португалия: самая высокооплачиваемая сфера деятельности в стране

Понедельник, 01 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: самая высокооплачиваемая сфера деятельности в стране

Данные приводит Управление стратегии и планирования.

В Минтруде Португалии подсчитали самые высокооплачиваемые сферы деятельности в стране. Оказалось, что лучшую среднюю заработную плату имеют работники газового сектора и электроэнергетики. Средняя зарплата этих работников по данным на конец 2018 года составила 1170 евро. Такие данные приводит новостное агентство Lusa со ссылкой на Управление стратегии и планирования (Gabinete de Estratégia e Planeamento).

Несмотря на развитие сферы туризма, в этом секторе зафиксирован самый низкий темп роста зарплат. В 2018 году базовая зарплата в этой сфере составила 818 евро. Годом ранее она составляла около 788 евро.

Также согласно данным чиновников, в стране сохраняется значительный отрыв между зарплатами мужчин и женщин. Статистика показывает, что в среднем женщины в Португалии получают на 250 евро меньше мужчин.

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