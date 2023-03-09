Португалия: самое большое в ЕС падение занятости

Согласно данным, опубликованным 8 марта Евростатом, число людей, занятых в зоне евро и в Европейском союзе (ЕС), увеличилось на 0,3% в четвертом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом.

Напротив, в Португалии было самое большое падение занятости в ЕС по сравнению с предыдущим кварталом: снижение составило на 0,8%.

Оценки Европейского статистического управления также показывают, что в четвертом квартале 2022 года занятость выросла на 1,5% в еврозоне и на 1,3% в ЕС в годовом исчислении (по сравнению с четвертым кварталом 2021 года).

Что касается конкретно четвертого квартала, Португалия была страной ЕС с самым большим падением занятости, зафиксировав снижение на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. За ней следуют Литва и Латвия, обе с падением на 0,5%.

На противоположном полюсе - то есть с наибольшим ростом занятости в четвертом квартале 2022 года - находится Мальта с ростом на 1,6% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, за ней следуют Польша (0,9%), Эстония, Кипр и Нидерланды (все с 0,7%).