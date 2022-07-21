Португалия: самолеты в Лиссабоне превышают норму шума

«В течение шести дней, когда мы проводили измерения, уровень шума был в среднем на девять децибел выше допустимого по закону», - рассказывает Акасио Пиреш, активист группы «Нулевой климат, энергия и мобильность».

В ходе акции ежедневно отмечалось, как нарушались пределы как для средневзвешенного 24-часового, так и для ночного периода.

По словам Акасио Пиреша, чрезмерный шум имеет последствия для здоровья, связанные с такими проблемами, как депрессия, сердечно-сосудистые заболевания или трудности в обучении у детей.

В настоящее время обсуждается местонахождение нового лиссабонского аэропорта, и «это возможность окончательно решить вопрос, перенеся аэропорт в подходящее место», - считает эколог.

Педро Нуньеш, аналитик Zero, добавляет, что режим ограничения ночных полетов «по-прежнему не соблюдается».

В ночной период - с 00:00 до 06:00 - должен выполняться максимум 91 рейс в неделю, а только за последнюю неделю было 140 рейсов.

Ассоциация еще в 2019 году обнаружила, что режим ночных полетов, действующий в аэропорту Лиссабона, нарушается, и в этом контексте направила запрос о проведении расследования и принятии мер в Национальное управление гражданской авиации.

По оценкам, 150 000 человек в Лиссабоне страдают от авиационного шума, и ассоциация получает множество жалоб от жителей.