Португалия: самозанятые работники получат помощь не раньше мая

Вторник, 31 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: самозанятые работники получат помощь не раньше мая

Специальную форму на сайте Segurança Social Direta можно будет заполнить только в апреле.

Самозанятые работники, которые потеряли доход в результате эпидемии коронавируса, смогут получить помощь от Segurança Social только в мае. Для того, чтобы оформить пособие (от 438 евро), необходимо заполнить форму на сайте Segurança Social Direta. Однако, не раньше апреля. Это означает, что деньги поступят лишь в следующем месяце.

Пособие будут выплачивать тем самозанятым работникам, которые находятся «в доказанной ситуации полного прекращения деятельности» в связи со вспышкой эпидемии и не имеют других доходов. По статистике таких работников в стране 314 тысяч.

Кроме этого, на поддержку смогут рассчитывать лишь те, кто делал обязательные взносы в Segurança Social на протяжение минимум 3 месяцев. Таким образом, те кто открыл деятельность в начале 2020 года могут остаться без пособий.

Напомним, речь идет о работниках более известных как «trabalhadores a recibos verdes», и домработниках (trabalhadores do serviço doméstico), которые не могут осуществлять свою деятельность по причине сопровождения своих детей или других несовершеннолетних в возрасте до 12 лет или, независимо от возраста - с инвалидностью/хроническим заболеванием в связи с закрытием учебного заведения по решению:

а) органа здравоохранения;
б) правительства.

Самозанятые работники имеют право на финансовую поддержку, соответствующую 1/3 от среднемесячного заработка, зарегистрированного в качестве базового для выплаты отчислений в SS (base de incidência contributiva) в первом квартале 2020 г., со следующими ограничениями:
минимальный лимит = 1 IAS (438,81)
Максимальный предел = 2,5 IAS (1.097,02 евро)

Домработники имеют право на финансовую поддержку, соответствующую 2/3 base de incidência contributiva.

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