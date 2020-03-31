Португалия: самозанятые работники получат помощь не раньше мая

Самозанятые работники, которые потеряли доход в результате эпидемии коронавируса, смогут получить помощь от Segurança Social только в мае. Для того, чтобы оформить пособие (от 438 евро), необходимо заполнить форму на сайте Segurança Social Direta. Однако, не раньше апреля. Это означает, что деньги поступят лишь в следующем месяце.



Пособие будут выплачивать тем самозанятым работникам, которые находятся «в доказанной ситуации полного прекращения деятельности» в связи со вспышкой эпидемии и не имеют других доходов. По статистике таких работников в стране 314 тысяч.



Кроме этого, на поддержку смогут рассчитывать лишь те, кто делал обязательные взносы в Segurança Social на протяжение минимум 3 месяцев. Таким образом, те кто открыл деятельность в начале 2020 года могут остаться без пособий.



Напомним, речь идет о работниках более известных как «trabalhadores a recibos verdes», и домработниках (trabalhadores do serviço doméstico), которые не могут осуществлять свою деятельность по причине сопровождения своих детей или других несовершеннолетних в возрасте до 12 лет или, независимо от возраста - с инвалидностью/хроническим заболеванием в связи с закрытием учебного заведения по решению:



а) органа здравоохранения;

б) правительства.



Самозанятые работники имеют право на финансовую поддержку, соответствующую 1/3 от среднемесячного заработка, зарегистрированного в качестве базового для выплаты отчислений в SS (base de incidência contributiva) в первом квартале 2020 г., со следующими ограничениями:

минимальный лимит = 1 IAS (438,81)

Максимальный предел = 2,5 IAS (1.097,02 евро)



Домработники имеют право на финансовую поддержку, соответствующую 2/3 base de incidência contributiva.