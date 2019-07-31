Португалия: самые дешевые районы для покупки квартиры в Лиссабоне

Риэлторы компании SIR-Residential Information System проанализировали рынок недвижимости в португальской столице и выяснили где дороже и дешевле всего купить квартиру. Самое дорогое жилье предсказуемо оказалось в историческом центре, в районах Санто-Антонио и Мизерикордия. Здесь стоимость жилья составляет 5 251 € / м2 и 5 056 € / м2. Самая низкая стоимость недвижимости оказалась в районе Марвила, здесь цена квадратного метра в два раза ниже - € 2225 / м2.



Исследователи отмечают, что в целом цены на жилье беспрецендентно высокие. В первом квартале текущего года средняя стоимость квадратного метра в Лиссабоне достигла 3561 евро.

«Это третий квартал подряд, в котором цена за квадратный метр превышает 3500 евро, что является беспрецедентным уровнем на рынке. Рост цен продолжается, несмотря некоторое замедление», - говорится в статье.