Португалия: самые дешевые районы для покупки квартиры в Лиссабоне

Среда, 31 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: самые дешевые районы для покупки квартиры в Лиссабоне

Рост цен на квадртаные метры, по словам риелторов, продолжается.

Риэлторы компании SIR-Residential Information System проанализировали рынок недвижимости в португальской столице и выяснили где дороже и дешевле всего купить квартиру. Самое дорогое жилье предсказуемо оказалось в историческом центре, в районах Санто-Антонио и Мизерикордия. Здесь стоимость жилья составляет 5 251 € / м2 и 5 056 € / м2. Самая низкая стоимость недвижимости оказалась в районе Марвила, здесь цена квадратного метра в два раза ниже - € 2225 / м2.

Исследователи отмечают, что в целом цены на жилье беспрецендентно высокие. В первом квартале текущего года средняя стоимость квадратного метра в Лиссабоне достигла 3561 евро.

«Это третий квартал подряд, в котором цена за квадратный метр превышает 3500 евро, что является беспрецедентным уровнем на рынке. Рост цен продолжается, несмотря некоторое замедление», - говорится в статье.

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