Португалия: самые конкурентоспособные регионы

Согласно данным, опубликованным Национальным статистическим институтом (INE) и предоставленным ОЭС, в 2021 году наиболее конкурентоспособными субрегионами Португалии были Лиссабонская агломерация, регион Авейру, агломерация Порту и Алентежу Литорал.

«В индексе конкурентоспособности только четыре субрегиона превзошли средний показатель по стране: Лиссабонский район (113,17) с выдающимся положением, регион Авейру (106,88), Район Метрополитана-ду-Порту (106,10) и Алентежу-Литорал (101,80)», - отмечает статистическое управление.

В 2021 г. увеличилось территориальное неравенство результатов индексов конкурентоспособности, достигнув наивысшего значения из всей серии, и, в отношении сплоченности.

В 2021 г., согласно синтетическому индексу регионального развития, пять из 25 субрегионов NUTS III превзошли средний показатель по стране по общему региональному развитию: агломерации Лиссабона (106,06) и Порту (103,32), Каваду (101,36), регион Авейру (101,22) и регион Коимбра (100,39).

Внутренние районы материка и автономные районы имеют более низкий индекс конкурентоспособности по сравнению с материковым побережьем. Это относится к Азорским островам, Дору и Алту-Тамеге.

Что касается индекса качества окружающей среды, результаты противоположны индексу конкурентоспособности с концентрацией субрегионов с более высокими индексами качества окружающей среды во внутренних районах континента и в автономных районах.