Португалия: самые низкие пенсии повысятся в 2023 году

Среда, 22 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: самые низкие пенсии повысятся в 2023 году

Премьер-министр заявил, что правило перерасчета пенсий будет сохранено даже при высокой инфляции.

Даже при рекордной инфляции правительство гарантирует, что не изменит правила обновления пенсий, а это означает, что пенсии ниже 947 евро могут получить существенное повышение на 6,9% в следующем году.

При высокой инфляции в Министерстве финансов начали бить тревогу, поскольку закон предусматривает резкое обновление пенсий в случае слишком сильного роста ВВП и инфляции.

Однако 20 июня все сомнения развеялись. Премьер-министр принял участие в программе CNN Portugal «Принцип неопределенности» и ясно дал понять: «Этот закон означает, что в этом году у нас будет историческое увеличение пенсий из-за комбинации наличия в этом году аномально высокого значения роста, в основном в результате сравнительной базы прошлого года, а также очень значительное историческое увеличение уровня инфляции. Эти два комбинированных эффекта приведут к увеличению пенсий по старости в следующем году».

Если правило обновления останется в силе, как подтвердил премьер-министр, и с использованием прогнозов инфляции Банка Португалии, это означает, что самые низкие пенсии по старости будут увеличены на 6,9% в 2023 году.

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