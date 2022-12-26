Португалия: самые популярные детские имена 2022 года

По данным Instituto dos Registos e Notariado, Мария была самым популярным именем для девочек в Португалии в 2022 году, опередив второе по популярности имя Алисия.

Ана, имя, которое лидировало в 1980-1990 годах, находится только на 17 позиции, в то время как Сара сейчас на 33 месте, а Камила впервые входит в топ-10.

Популярные имена для девочек

1. Мария - 5407

2. Алисия - 1284

3. Леонор - 1206

4. Матильда - 1164

5. Бенедита - 958

6. Каролина - 933

7. Беатрис - 771

8. Маргарида - 717

9. Франциска - 680

10. Камила - 630

Что касается мальчиков, то имя Франсишку является самым популярным, так как его дали 1736 детям. В тройку лидеров вошли Афонсу и Жуан, а за ними Томас и Дуарте.

Сантьягу, самое популярное имя в 2016 и 2017 годах, теперь занимает седьмое место.

Десять лет назад самым популярным именем было Родриго, которого сейчас нет даже в топ-10.

Бывшие традиционные имена Мануэль, Жузе и Антонио занимают 20, 21 и 28 места соответственно. Менее распространенные имена, такие как Ромеу и Алвару, были зарегистрированы 42 и 46 раз соответственно.

Популярные имена для мальчиков

1. Франсишку - 1736

2. Афонсу - 1265

3. Жуан - 1246

4. Томаш - 1233

5. Дуарте - 1212

6. Лоуренсу - 1123

7. Сантьягу - 1115

8. Мартин - 1066

9. Мигел - 1015

10. Габриэл - 985.