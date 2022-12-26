Португалия: самые популярные детские имена 2022 года
Некоторые из ранее самых популярных имен не смогли попасть в топ-10 в этом году.
По данным Instituto dos Registos e Notariado, Мария была самым популярным именем для девочек в Португалии в 2022 году, опередив второе по популярности имя Алисия.
Ана, имя, которое лидировало в 1980-1990 годах, находится только на 17 позиции, в то время как Сара сейчас на 33 месте, а Камила впервые входит в топ-10.
Популярные имена для девочек
1. Мария - 5407
2. Алисия - 1284
3. Леонор - 1206
4. Матильда - 1164
5. Бенедита - 958
6. Каролина - 933
7. Беатрис - 771
8. Маргарида - 717
9. Франциска - 680
10. Камила - 630
Что касается мальчиков, то имя Франсишку является самым популярным, так как его дали 1736 детям. В тройку лидеров вошли Афонсу и Жуан, а за ними Томас и Дуарте.
Сантьягу, самое популярное имя в 2016 и 2017 годах, теперь занимает седьмое место.
Десять лет назад самым популярным именем было Родриго, которого сейчас нет даже в топ-10.
Бывшие традиционные имена Мануэль, Жузе и Антонио занимают 20, 21 и 28 места соответственно. Менее распространенные имена, такие как Ромеу и Алвару, были зарегистрированы 42 и 46 раз соответственно.
Популярные имена для мальчиков
1. Франсишку - 1736
2. Афонсу - 1265
3. Жуан - 1246
4. Томаш - 1233
5. Дуарте - 1212
6. Лоуренсу - 1123
7. Сантьягу - 1115
8. Мартин - 1066
9. Мигел - 1015
10. Габриэл - 985.